Stramilano, tutti di corsa

Simona Romanò

Milano si prepara a essere per un giorno la capitale della corsa. Domenica è infatti la carica degli oltre 60mila runner per la 48esima edizione della Stramilano. Una giornata di festa e per evitare disagi alla mobilità il prefetto Renato Saccone ha differito in data da destinarsi il proclamato sciopero dei vigili anti-badge elettronico. «Ma non molliamo», annuncia Daniele Vincini del Sulpm «recupereremo l'agitazione il 7 aprile con la City Marathon».

Intanto, si guarda alla Stramilano, con atleti amatoriali e professionisti, ma anche tanti vip, che saranno ai nastri di partenza. E nel ruolo di madrina la modella e presentatrice Federica Fontana (nella foto). Per il sindaco Giuseppe Sala, «la stracittadina lancia la volata al percorso olimpico» della candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi del 2026». Tutto è pronto alla corsa più popolare d'Italia e per garantire la sicurezza saranno messe in campo imponenti misure di controllo. Da qui, l'appello a presentarsi in anticipo in piazza Duomo dove saranno predisposti dei varchi d'ingresso per i runner, con i controlli che potranno creare code.

Le strade del centro saranno a completa disposizione dei podisti, perché saranno chiuse al traffico per mezza giornata e 30 linee di tram e bus (dalle 8.30 alle 15.30) cambieranno il loro abituale percorso (www.atm.it). Una domenica con tre eventi speciali: la Stramilano non agonistica di 10 km partirà con due colpi di cannone e la fanfara dei bersaglieri alle 9 in piazza Duomo e il serpentone colorato attraverserà corso Vittorio Emanuele, Porta Venezia, piazzale Medaglie d'Oro, Parco Sempione per arrivare all'Arena. Alle 11, invece, da piazza Castello partiranno gli atleti professionisti per la Stramilano Half Marathon che è la competizione agonistica internazionale di 21.097 km. Spazio anche ai piccoli che, accompagnati dai genitori, potranno correre alla Stramilanina di 5 km (ritrovo 9.30 in Duomo). Per iscrizioni e informazioni è aperto il centro Stramilano di piazza Duomo, oppure www.stramilano.it.

