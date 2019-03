Stramilano per 60mila un runner ha un infarto

Il record di sempre: 60mila runner hanno partecipato alla 48ª edizione della Stramilano, una festa colorata lungo un percorso di 10 chilometri, da piazza Duomoall'Arena civica. Il più anziano è stato Giovanni, 84 anni, la più giovane Anita, sei mesi, spinta nella carrozzina dalla mamma. «Questo clima così positivo è un ottimo biglietto da visita per la città» il commento del sindaco Sala. Cè stato anche un momento drammatico: in via D'Arezzo un podista di 52 anni si è accasciato per un malore. L'uomo è stato portato in codice rosso al Policlinico, la prognosi è riservata.

Vincitori della gara agonistica su 21 chilometri, gli atleti kenioti: ha vinto Vincent Kibor Raimoi (1h00'10) seguito da Jairus Birech (1h00'32) e da Paul Tiongik (1h02'07).

