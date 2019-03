Stramilano, il 24 marzo la corsa dei 50 mila

Ernesto De Franceschi

Sboccia la primavera e torna la Stramilano, giunta alla 48esima edizione: domenica 24 marzo i 5, 10 e 21 chilometri della corsa cittadina più antica. Sarà una «festa dello sport» ma anche «la dimostrazione che la città di fronte ai grandi eventi partecipa e si mobilita», ha detto il sindaco, Giuseppe Sala, secondo cui la corsa lancia la volata «al percorso olimpico» della candidatura di Milano e Cortina ad ospitare i Giochi invernali del 2026. Non cambia il format della manifestazione: la Stramilano di 10 chilometri, a cui ogni anno partecipano oltre 50 mila persone, la Stramilanina di 5 chilometri, per bambini e famiglie, e la Stramilano Half Marathon, la mezza maratona dedicata agli atleti agonisti. Le prime due corse prenderanno il via da piazza Duomo, con arrivo all'Arena Civica, mentre la mezza maratona avrà la partenza e l'arrivo in piazza Castello. «Sarà una giornata di festa - ha detto Antonio Rossi, sottosegretario ai Grandi eventi sportivi di Regione Lombardia -. Credo nello sport e nei grandi eventi che stiamo portando avanti per tutta la regione e la nostra sfida è la candidatura di Milano e Cortina ai giochi invernali del 2026, dobbiamo accelerare il passo e il 12 aprile dobbiamo dare tutte le garanzie». Madrina della manifestazione sarà la showgirl Federica Fontana.

A palazzo Marino il sindaco Sala ha consegnato una borsa di studio con maglietta della nazionale italiana e una bandiera tricolore a Elliasmine Abdelhakim, 20 anni e già 9 titoli italiani conquistati.

