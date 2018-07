Stralivigno da record: Sara Dossena star

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Una corsa magica, in uno scenario unico. Torna nel weekend la Stralivigno. Sabato sarà la giornata dedicata ai tanti runners che hanno risposto e risponderanno al richiamo della 19esima edizione della mezza maratona di montagna che sa di trail, talmente bella ed affascinante da richiamare atleti di rango quanto semplici appassionati. A dare spettacolo ci sarà anche la maratoneta azzurra Sara Dossena. Per chi ama i giochi di squadra e non ha tanti chilometri nelle gambe c'è anche la staffetta, con i due frazionisti ad affrontare metà gara ciascuno. Chi non ha ancora lustrato le scarpette in vista di sabato può approfittare della quota d'iscrizione bloccata a 30 euro fino a domani. E domenica sarà il turno della mini Stralivigno. Info e iscrizioni su www.stralivigno.it. (E.D.F.)