Strage al Pac, il presunto basista esce di scena

Ora la domanda è: chi ha parcheggiato in via Palestro l'utilitaria imbottita di tritolo che sventrò il Padiglione di arte contemporanea, uccise cinque persone e ne ferì 15? Per la giustizia non è Filippo Marcello Tutino, accusato di essere il basista della strage mafiosa del 27 luglio 1993.La sua assoluzione ora è definitiva: lo ha deciso la sesta sezione della Cassazione, che ha rigettato il ricorso della Procura generale di Milano, convinta invece che Tutino a quella azione abbia partecipato con un ruolo chiave. In primo e secondo grado l'accusa aveva chiesto la condanna all'ergastolo, ma l'imputato era stato assolto in entrambi i processi a Milano e la sentenza è stata confermata dalla Suprema Corte. Non sono sufficienti, avevano spiegato i giudici di primo grado nelle motivazioni, le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, pur «attendibile» come Gaspare Spatuzza, per condannare all'ergastolo un imputato, quando mancano prove a suo carico.