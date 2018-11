Strade groviera, 1500 rattoppi

Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Oltre 1150 interventi in 20 giorni. Le grandi piogge che hanno flagellato Milano nelle scorse settimane con esondazioni e disagi hanno, fra i tanti danni, anche ridotto le strade a un gruviera. Dal centro alle periferie. Da quelle rifatte da poco a quelle meno fresche di asfaltatura, senza dimenticare le crepe ai lati dei binari del tram, soprattutto dove c'è il pavè.Si tratta di voragini molto insidiose per le auto, pericolosissime per scooter e bici, tanto da costringere il Nucleo intervento rapido del Comune e gli operatori del reparto strade del Comune a un piano straordinario per rattoppare l'asfalto.Il vero freddo non è ancora arrivato, con il gelo e la neve (peraltro annunciata con la prossima perturbazione siberiana), ma Palazzo Marino è costretto a correre ai ripari perché sono circa 200 le arterie colpite, nella Cerchia dei Bastioni oppure quelle ad elevato scorrimento: massacrata la direttrice Forlanini-Corsica, così come viale Monza, via Copernico e via Beato Angelico, zona Città Studi. L'acqua piovana si infiltra nelle fessure del manto e scava sotto l'asfalto sfarinandolo, così provoca cedimenti anche in punti dove la strada è in buone condizioni. Ciò significa, sottolineano dal Comune, che non sempre le buche sono causate del cattivo stato della strada.«Sono fondamentali le segnalazioni dei residenti spiega l'assessore alla Mobilità Marco Granelli grazie a loro, infatti, siamo intervenuti rapidamente. Il lavoro e l'attività di controllo sono continui, per questo ogni segnalazione è importante».Le buche incidono molto sul bilancio, infatti, in quello preventivo 2018 sono aumentate del 22% le spese per la manutenzione delle vie rispetto agli anni precedenti. L'investimento supera i 56 milioni; di questi, questi 9 sono dedicati proprio al rattoppo di buche e crepe.(S.Rom.)riproduzione riservata ®