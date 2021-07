Strade come ruscelli, sottopassi allagati, disagi per le auto anche se il traffico è diminuito.

E a Rozzano, la tragedia fiorata con una gru caduta su un palazzo, forse per le forti raffiche di vento. Anche Milano e l'hinterland, fra grandinate e bombe d'acqua, sono colpiti dal brutto tempo che sta flagellando l'intera Lombardia dal weekend. Ieri, a Milano, si sono registrati disagi soprattutto in mattinata per due forti temporali, con i quartieri di Corvetto e Brenta colpiti da una breve, ma intensa tempesta di grandine. I milanesi erano già stati svegliati dai tuoni dell'alba, poi, i nubifragi che hanno fatto temere sulla tenuta del Seveso: alle 7.20 i livelli delle acque sono saliti rapidamente fino a un metro e mezzo, in pratica al limite dell'esondazione. Poi, è rientrato alla normalità, ma il fiume resta sorvegliato speciale. E oggi resta l'allerta arancione. «A preoccupare è soprattutto il Lambro - aggiorna l'assessore alla Protezione civile Marco Granelli - Le comunità presso il Parco Lambro sono in allerta e sono pronte a un'eventuale evacuazione».

Tanta paura a Rozzano dove una gru utilizzata per lavori di ristrutturazione è piombata su un palazzo e si è spezzata sopra il tetto. È accaduto attorno alle 13 in via Pasolini, mentre pioveva con il vento che non dava tregua. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito ma tutti gli inquilini, circa 20, sono stati evacuati. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno liberato l'area, per ora inagibile. Intanto, arrivano le raccomandazioni preventive alla cittadinanza, perché la perturbazione proseguirà fino a stasera: da proteggere i locali che si trovano al piano strada al mettere al sicuro l'automobile. (S.Rom.)

