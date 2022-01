Stornare dalla conta dei malati Covid quelli che sono arrivati in ospedale per altre patologie e poi si scoprono postivi. È quanto farà da domani Regione Lombardia: «Distingueremo dicono dall'assessorato al Welfare - all'interno dei ricoveri Covid dei nostri ospedali, quali afferiscono direttamente a una patologia connessa al virus, dalle polmoniti alle gravi insufficienze respiratorie, e quali invece si riferiscono a degenti ricoverati per altri motivi e poi riscontrati infettati al tampone pre-ricovero». Cosa significa? Chi si rompe una gamba, per esempio, e si scopre contagiato viene trasferito in un reparto Covid. Ma non deve essere considerato malato Covid. Così, dicono dalla Regione, «daremo una rappresentazione più realistica e oggettiva della pressione sugli ospedali causata dal Covid». Non solo. Potrebbe allontanarsi l'ombra della zona arancione, che scatta proprio con il superamento della soglia di posti letti occupati dagli infettati. (S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA