Stop truffe agli anziani: ghisa di zona e incontri

Giulia Gotelli

Campagne informative, incontri nei nove municipi, formazione di nuovi operatori e rafforzamento dell'attività dei vigili di quartiere. Queste alcune delle iniziative previste da Truffe? No Grazie!, il progetto avviato da prefettura e Palazzo Marino per prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani, vittime di violazioni di domicilio, raggiri telefonici e aggressioni, sia per strada che sulla porta di casa.

«È importante che sappiano di non essere soli - ha commentato la vicesindaco Anna Scavuzzo - l'idea di presentare un lavoro congiunto di tutte le forze dell'ordine e di tutte le istituzioni dà un segnale forte rispetto a questo tema, anche perché a Milano ci sono molti anziani che spesso vivono soli e si sentono soli nell'affrontare alcuni problemi quotidiani».

La questura non ha ancora a disposizione dati certi sul fenomeno né sull'identikit preciso dei truffatori, ma la notizia positiva è che sono in aumento i tentativi di truffa falliti. «Purtroppo ogni giorno c'è qualcuno che cade nella rete di questa gente ha dichiarato il questore Sergio Bracco - «ono delinquenti convincenti, spesso operano in città diverse dalla propria, cercano le vittime, le seguono».

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

