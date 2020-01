Stop Trenord oggi niente divieti smog

Lo smog ha rialzato la testa. Ma lo sciopero indetto oggi dall'Orsa, che mette a rischio i treni Trenord fino alle 2 di stanotte, ha indotto la Regione a sospendere i divieti di circolazione per le macchine più inquinanti. Oggi è una giornata di liberi tutti, così da limitare i disagi dei pendolari che beneficeranno di due fasce di garanzia: dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Domani i provvedimenti anti-inquinamento riprenderanno: i diesel Euro 4 ancora in garage, oltre al divieto di superare la temperatura di 19° in case e negozi. Il Pm 10, dopo la tregua di sabato, quando le centraline dell'Arpa hanno rilevato una media di 45.8 mg/mc, ha ripreso a crescere (51.3 mg/mc) e a superare la soglia a tutela della salute. E il meteo fa temere un'impennata. Se così fosse i divieti si estenderebbero anche a tutti i veicoli commerciali.(S.Rom.)

riproduzione riservata ®

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA