STOP RINCARI

La proposta sull'integrazione tariffaria dei mezzi pubblici avanzata dal Comune «secondo noi ha tutta una serie di criticità che vanno approfondite con il tempo necessario per trovare una soluzione». Traduzione, secondo la Regione non si parte ad aprile con i ticket Atm ritoccati da 1,50 a 2 euro. Lo ha spiegato l'assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi nella sua relazione in commissione. L'assessore ha chiarito che la Regione sta lavorando «per pianificare l'integrazione tariffaria su tutto il territorio regionale nella seconda metà del 2019».A margine della commissione, Terzi ha poi confermato che, senza l'assenso della Regione, il rincaro che Milano può fare, come tutte le altre agenzie di tpl, è l'adeguamento Istat, portando «il ticket attorno a 1,70 euro, un aumento già considerevole».