STOP DEI CUB

Giovedì giornata difficile per pendolari e passeggeri che utilizzano Atm.

L'11 luglio la Confederazione Unitaria di Base Trasporti (Cub Trasporti) ha proclamato uno sciopero di 24 ore dei lavoratori Atm. L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

I Cub spiegano che lo sciopero è «contro la liberalizzazione, la privatizzazione, e la finanziarizzazione del trasporto pubblico milanese e dell'hinterland; contro le gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti da Atm e per la reinternalizzazione dei servizi ceduti in appalto e/o sub-appalt; contro la quotazione in Borsa di Atm; per l'affidamento diretto dei servizi gestiti da Atm, anche per riguardanti la città metropolitana».

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA