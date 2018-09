Stop cantieri e Atm invernale, si riparte

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mezzi pubblici con orario invernale, linee di superficie prolungate e cantieri chiusi entro le date stabilite. Milano riparte.Da oggi entra in vigore l'orario Atm invernale e alcune linee di superficie sono rinforzate, come è stato annunciato nei mesi scorsi. Sono il bus 64 Lorenteggio- Quarto Cagnino-Trenno-Bonola M1: potenziamento nelle fasce di punta di mattino e sera. Linea 24 Vigentino-Duomo: potenziamento nella fascia di punta del mattino. Da sabato 8 settembre il tram 15 arriverà fino a Rozzano, via Guido Rossa. Da lunedì 1° ottobre il buso 78 modificherà il percorso a Quarto Cagnino su via Marx. Il percorso del bus linea 71 Romolo M2-Porta Lodovica seguendo le richieste dei cittadini e dei Municipi 5 e 6 sarà diviso in due.Buone notizie anche sul fronte cantieri, tutti chiusi per tempo. A partire da quello di piazza Cinque Giornate e corso di Porta Vittoria riapriranno oggi al traffico privato con un nuovo look dopo i lavori di sostituzione binari, ammodernamento degli scambi e nuovo asfalto. Tornano in servizio le linee tram 12, 19, 27 e bus 54, 60, 65, 73, 84 e N27. (P.Pas.)