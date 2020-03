Stop autopsie, Greco: «Prima la sicurezza»

Stop alle autopsie «fino alla fine dell'emergenza sanitaria» per «ragioni di sicurezza» e perché l'unica sede in cui potrebbero essere svolti gli esami «nelle condizioni socio sanitarie attuali» è l'ospedale Sacco, già «oberato». Lo ha deciso il procuratore capo di Milano Francesco Greco con una circolare interna nella quale spiega anche che la «conservazione delle salme» è difficile perché sono a «rischio di saturazione» le strutture. Salvo eccezioni, come casi di omicidi volontari, i pm dovranno dunque disporre le restituzioni delle salme alle famiglie o all'autorità sanitaria.

Nella circolare, Greco richiama una nota del 26 marzo del direttore della sezione di medicina legale dell'Università di Milano con la quale è stata comunicata la «impossibilità, per ragioni di sicurezza ambientale determinata dall'emergenza sanitaria, di procedere all'esecuzione di esami autoptici mediante le strutture dell'Istituto». E l'unica struttura a Milano dotata delle caratteristiche richieste per procedere ad esame autoptico nelle condizioni attuali, è la divisione di anatomia patologica del Sacco, già «interamente» oberato da «incombenze socio sanitarie proprie».

I pm di turno, dunque, non potranno più affidare esami autoptici ai consulenti medico legali e, quando avranno notizia della morte di una persona dalla polizia giudiziaria, disporranno «l'affidamento della salma ai famigliari o all'autorità sanitarie». Solo «nei casi di fondato sospetto di omicidio doloso o preterintenzionale», il pm dovrà contattare il suo procuratore aggiunto di riferimento «per valutare le possibilità di conservazione della salma», per vedere se sarà «possibile».

