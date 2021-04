Stop alla tinta fai da te, o alla ceretta pericolosamente bollente sul polpaccio. Da ieri parrucchieri e centri estetici hanno aperto le porte. E i clienti ne hanno subito approfittato. Dopo un mese di chiusura, dal centro alla periferie, tutto è sold out. Niente code perché si entra solo con prenotazione ma i telefoni o le app sono bollenti da giorni. «Siamo pieni di richieste e ci chiamano già da domenica - conferma Domenico Di Modugno, titolare di un parrucchiere della catena Jean Louis David -, in salone avremo almeno 40 persone scaglionate». Bene anche nei centri estetici. Al Flamingo Beauty and air spiegano: «Pieni per tutta questa settimana e la prossima - dice la titolare Valentina -. Speriamo di non dover più richiudere. Qua l'igiene era a livelli alti anche prima del Covid e dopo è aumentata».

Martedì 13 Aprile 2021

