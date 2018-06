«Stop al suk in Bovisa: riportare la legalità»

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòAttrezzi da cantiere, parti di auto, telefoni, biciclette. E montagne di abiti usati. Sono le bancarelle-suk di piazza Alfieri, in zona Bovisa che, come accade per il mercato delle pulci di piazzale Cuoco - più volte sgomberato ma sempre ritornato a proporre mercanzie varie - sono ormai diventate un catalizzatore di illegalità e di degrado per il quartiere.A denunciare il caso della Bovisa è la consigliera regionale di Forza Italia Silvia Sardone: «Ho svolto un sopralluogo - spiega - e sono molte le violazioni. Si va dal mancato rispetto della distanza minima fra una bancarella e l'altra passando alla presenza di commercianti di professione che vendono merce in serie ancora imballata, quando il mercato dovrebbe essere per gli hobbisti, fino a coloro che espongono prodotti di dubbia provenienza, forse rubata». Una situazione che, secondo Sardone, «va riportato nell'alveo della legalità», prima quindi che degeneri come in piazzale Cuoco, un grande bazar dove abusivi italiani e stranieri vendono di tutto, dalle gomme d'auto ai salumi non conservati correttamente. La consigliera azzurra chiede «un pronto intervento da parte delle autorità». Il contesto nei suk è esplosivo tra norme igieniche non rispettate, mancanza di sicurezza, prodotti furtivi. È un'irregolarità dilagante, nota alle istituzioni, fra il groviglio di bancarelle multicolor e furgoni. Basti dire che nel 2017 i vigili hanno effettuato numerosi blitz proprio in zona Cuoco, recuperando oltre 100mila euro di materiale rubato. Sgomberare, però, non è facile perché i famigerati mercatini si trovano su terreni di privati. Lo sottolinea Daniele Vincini, veterano dei ghisa motociclisti, segretario del Sulpm, il quale assicura che «i vigili non chiudono gli occhi, ma fare irruzione metterebbe a rischio l'incolumità di tutti, occorre quindi un piano organico con tutte le forze dell'ordine».riproduzione riservata ®