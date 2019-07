Stefano trovato morto, il giallo dell'ultima sera

Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di Stefano Marinoni, il 22enne di Baranzate trovato senza vita venerdì in un campo tra Arese e Rho dopo essere scomparso da casa lo scorso 4 luglio. Il corpo del giovane è stato trasferito all'Istituto di Medicina legale di Milano. I medici dovranno soprattutto valutare le cause di una frattura allo sterno. Al momento infatti non si esclude ancora che possa essere stata causata da un'aggressione, anche se l'ipotesi prevalente è quella del suicidio.

Stefano, elettricista, dopo aver parcheggiato regolarmente la sua Smart, lasciando dentro il suo cellulare spento, si sarebbe arrampicato su un traliccio distante poche centinaia di metri, oltre un fossato. E da lì si sarebbe lanciato nel vuoto. L'auto è stata trovata dai vigili di Arese.

Il giovane si era allontanato dall'abitazione in cui vive con i famigliari il 4 luglio intorno alle 19 dicendo che si sarebbe recato a Novate, lasciando però patente e portafogli. Gli inquirenti dovranno ricostruire i suoi spostamenti partendo dalle celle che il cellulare ha agganciato prima di scaricarsi. I tabulati invece sarebbero già stati visionati e non risulterebbe alcuna telefonata anomala rispetto a quelle fatte da lui abitualmente a parenti e amici.

A destare qualche sospetto sono stati il tipo di frattura e la presenza di alcune grosse pietre non lontano dal cadavere. L'autopsia e i prossimi accertamenti dell'Arma serviranno a chiarire come sia morto. Stefano non ha lasciato alcun messaggio o biglietto.(G.Pos.)

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

