Stefano Fiore, classe 1975, è stato un centrocampista di grande qualità. Nel corso della sua lunga carriera ha indossato, tra le tante, le casacche di Parma, Udinese, Lazio, Valencia e Torino. Vanta anche 38 presenze con la Nazionale con cui è stato vicecampione d'Europa nel 2000.

Che idea si è fatto della Nazionale di Roberto Mancini?

«E' nata tra mille dubbi. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale, sembrava durissima riprendersi. Sembrava un percorso di rinascita molto lungo e impegnativo. Mancini ci ha risollevato alla grande, ha dato spazio a tanti giovani, riportando una mentalità vincente all'interno del gruppo azzurro. Un eccellente lavoro quello del CT».

Anche perché indossare la casacca azzurra dovrebbe essere il massimo per un calciatore.

«E' il sogno di tutti. Io ho dei ricordi bellissimi legati alla Nazionale. Ancora ricordo il mio esordio, a Palermo, contro la Svezia. C'erano anche i miei genitori a vedermi. Ho trascorso quattro anni bellissimi in Nazionale, indimenticabili».

Nazionale che ora inizia il percorso per i Mondiali del 2022. Si parte giovedì a Parma con l'Irlanda del Nord.

«Questa è una squadra molto giovane ed ha bisogno di risultati positivi per crescere ulteriormente. Per questo sarebbe importante cominciare con il piede giusto».

Si dice che il centrocampo di questa Nazionale sia il reparto con più qualità.

«Ci sono prospetti molto interessati. Da Locatelli a Barella, passando per elementi esperti come Jorginho e Verratti. C'è Pellegrini poi, centrocampista che si esprime al meglio nella metà campo offensiva ma sa far bene tante altre cose».

Un paragone con i suoi tempi.

«Io ho giocato nel periodo in cui in Italia c'erano le cosiddette sette sorelle. Onestamente, c'era un livello qualitativo più elevato ai miei tempi. Basti pensare alla panchina della Nazionale del 2000. A turno, restavano fuori giocatori come Montella, Totti o Del Piero. C'era più concorrenza ai miei tempi».

Che ne pensa della corsa scudetto?

«Fino a qualche settimana fa, direi che è stata una corsa appassionante. L'Inter sta dando la sensazione di poterlo vincere questo Scudetto e, soprattutto, di poterlo perdere solo lei. Mi pare la squadra più compatta».

C'è un giocatore che l'ha stupita particolarmente quest'anno?

«Barella, è cresciuto tantissimo».

Obiettivi personali a breve termine?

«Collaboro con Massimo Oddo, un'esperienza che mi sta arricchendo molto. Ora siamo fermi, speriamo di tornare in pista. L'importante è che arrivi un progetto valido».

