Stefano Chiodaroli da mangiafuoco, a panettiere, a giustiziere il passo è breve. Il comico, celebre in trasmissioni come Colorado e Zelig, indimenticabile panettiere che urla a squarciagola il nome della moglie Piera, oggi è ospite a Zelig Cabaret nello show spettacolo Stars (poi trasmesso in tv). Di origini varesine racconta («senza cedere a una stucchevole nostalgia, ho 54 anni e lavorerò fino a 200») gli inizi della carriera, le cadute e i successi. «Alla fine spero che tutto vada sanamente in vacca. Ci saranno momenti carramba, con ospiti a me ignoti, spiegherò come sono nati i miei personaggi. Iniziai facendo il mangiafuoco come artista di strada (ingoiavo e sputavo petrolio), poi mi feci licenziare per poter fare cabaret, da dove presi le mie prime ispirazioni». Per esempio, il panettiere in canotta infarinata: «Facevo l'agente di commercio. Incontravo salumieri e panettieri nella Milano anni 80 e 90: là dove vedevo le sterpaglie ora spuntano i grattacieli del Qatar. Cosa so di Milano? Che ce ne sono due: quella di giorno che lavora duro e quella di sera che sa godersela». Dietro l'angolo per Chiodaroli è atteso un dramma teatrale da lui scritto e interpretato (a maggio esordio a Saronno, dalla stagione successiva a Milano): «Si intitola Hamburger, interpreto un uomo che vende panini di notte e, quando stacca, va in giro a fare il giustiziere. È un personaggio che ha motivazioni psicologiche, non un semplice Charles Bronson».(F.Gat.)riproduzione riservata ®