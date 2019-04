Il futuro di Milano passa ancora e anche dallo sport: olimpiadi invernali, calcio, atletica. Lo ha ribadito il sindaco Giuseppe Sala ieri agli Stati generali del Comune ieri a Palazzo Marino.

A partire dalle Olimpiadi invernali 2026: «Difficile oggi dire quante possibilità ci sono di battere Stoccolma. Ma Milano ha tre punti di forza: l'esperienza dell'Expo, la capacità di ospitare grandi eventi e la grande attrattiva internazionale».

E poi il Golden Gala di atletica leggera: «È un'iniziativa della Federazione di atletica ha precisato-. Io, a quel punto, ho solo chiesto la garanzia di due/tre anni come sede e un impegno per la notturna all'Arena Civica, per la cui riqualificazione è previsto un investimento da 2,5 milioni di euro». Chiaro il pensiero anche sulla questione stadio: «Inter e Milan non hanno ancora avanzato nessuna proposta. Preferirei che lavorassero sul Meazza, ma se vogliono un nuovo stadio, lì di fianco, credo saremo costretti a demolirlo». Molto più vicina invece la riapertura del Palalido («entro fine aprile i lavori termineranno»), per una Milano che vuole continuare a crescere partendo proprio dallo sport. (M.Maz.)

