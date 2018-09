Statale, trasloco all'Expo Via libera con protesta

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Trasloco avanti tutta. Il cda della Statale ieri ha approvato il progetto di LendLease per il nuovo campus che ospiterà le facoltà scientifiche (ora a Città Studi) nell'area che ha ospitato l'Expo, e ha avviato le procedure per metterlo a gara. Il bando, chiarisce il cda, sarà perfezionato dalle strutture amministrative preposte dell'ateneo. «Nessun golpe», aveva precisato in mattinata il rettore uscente Gianluca Vago. Il trasferimento è un progetto «trasparente e pubblico da mesi». Nonché «un'occasione unica per il rilancio dell'ateneo e per i suoi studenti e ricercatori», aveva sottolineato rispondendo alle accuse mosse dagli esponenti di Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali che ieri hanno annunciato di voler portare la questione in Parlamento. «Naturalmente se il 1° ottobre la nuova governance avrà dubbi sul progetto stesso, la decisione tornerà in senato e Cda», ha concluso Vago, il cui mandato finisce appunto tra pochi giorni e il nuovo rettore sarà Elio Franzini.Ieri gli studenti contro il trasferimento proprio davanti all'università di via Festa del Perdono, mentre i residenti della zona Città Studi hanno già annunciato un'assemblea pubblica fissata per il 9 ottobre.