Statale prima in Europa per la ricerca sul Covid

L'Università Statale di Milano è la prima in Europa e la quarta al mondo per gli articoli pubblicati sul Covid. Lo ha certificato la prestigiosa rivista Science, che nel numero di gennaio fa la graduatoria delle istituzioni che hanno maggiormente contribuito alla ricerca sul coronavirus in termini di articoli pubblicati nel primo semestre del 2020.

Con ben 287 articoli la Statale è al vertice della classifica degli atenei europei, e su scala mondiale è superata solo dalle due università di Wuhan - ovvero la città zero della pandemia - e dalla Harvard Medical School di Boston. «Non possiamo che essere orgogliosi, una volta di più, di questa eccellenza milanese impegnata nella sfida della ricerca», ha twittato il sindaco Sala.

«Al di là del numero delle pubblicazioni scientifiche, la rilevanza del contributo della Statale risiede nell'ampiezza e importanza delle tematiche studiate - ha commentato la prorettrice a Ricerca e Innovazione, Maria Pia Abbracchio - come la recente retro-datazione dell'inizio della pandemia a settembre-novembre 2019». Per il rettore della Statale, Elio Franzini, «con l'emergenza l'Università è stata in grado di reclutare immediatamente le forze migliori all'interno dell'ateneo, generando nuova conoscenza a favore della comunità scientifica internazionale».



