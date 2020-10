Stasera in campo altre sei formazioni per il debutto stagionale in Champions. L'altra italiana in pista è la Lazio che torna dopo 13 anni sul palcoscenico continentale più prestigioso. Simone Inzaghi deve cancellare l'onta del 3-0 patito sabato a Marassi con la Samp di Ranieri. Torna Immobile contro l'ex Borussia Dortmund, cliente scomodissimo, ma bisogna partire bene all'Olimpico (alle 21). Mentre alle 18,55 nel girone F lo Zenit a San Pietroburgo ospita il Bruges. Nel girone E una sfida che promette scintille, quella tra Chelsea e Siviglia (alle 21), stesso orario per i francesi del Rennes che ospitano i russi del Krasnoda

Nel gruppo H spicca Psg-United (ore 21)che vale già quasi come una semifinale. In contemporanea il Lipsia se la vede con i turchi del Baraksehir, new entry, del tifosissimo Erdogan.(M.Zor.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 05:01

