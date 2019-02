Stasera al via la quattro giorni di campionato con Lazio-Empoli

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Al via stasera una quattro giorni anomala, per la quarta di ritorno in serie A. Che si apre con Lazio-Empoli, anticipo addirittura del giovedì alle 20.30, per poi consegnare l'Olimpico al rugby, in vista di Italia-Galles di sabato pomeriggio, valevole per la seconda giornata dei Sei Nazioni. I biancocelesti, con Immobile in fortissimo dubbio e con il possibile esordio a destra di Romulo, cercano tre punti per scavalcare almeno provvisoriamente il Milan al quarto posto. Lo stesso vorrà fare domani la Roma, impegnata a Verona contro il fanalino di coda Chievo, sempre alle 20.30. Qui c'entra la Champions League, con i giallorossi che avranno così più tempo per preparare l'andata casalinga degli ottavi contro il Porto, in programma martedì prossimo.A proposito di stranezze del calendario, Milan-Empoli è stata ancora anticipata. Si giocherà non più domenica 24 febbraio alle 15, non più sabato 23 alle 18, bensì venerdì 22 alle 20,30. Il tutto per mettere i rossoneri nella situazione di maggiore parità possibile con la Lazio in vista dell'andata della semifinale di Coppa Italia di martedì 26 all'Olimpico. I capitolini, in quella giornata di campionato, rinvieranno infatti il match interno con l'Udinese e saranno così privi di impegni dal retour-match di Europa League con il Siviglia di mercoledì 20.