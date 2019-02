Stankovic: «Vincere l'Europa League a qualsiasi costo»

Fabrizio Ponciroli

Archiviata la pratica Sampdoria, l'Inter si rituffa in clima Europa League. A San Siro giovedì sera arriva il Rapid Vienna (1-0 all'andata per i nerazzurri), In palio gli ottavi di finale. Ne abbiamo parlato con Dejan Stankovic, nerazzurro dal 2004 al 2013, uno degli eroi del Triplete dell'Inter del 2010.

Stankovic, riecco l'Europa League, l'Inter è pronta?

«Deve esserlo, perché mai dovrebbe mollare a febbraio? Manca ancora tanto alla fine della stagione. L'Europa League è un obiettivo importantissimo. Se molli adesso, ti fai del male da solo».

Quindi, un trofeo da non snobbare

«Assolutamente no, anche perché, chi vince questa coppa si qualifica in Champions League. Così hai due possibilità di entrare nella massima competizione europa».

Quali sono le avversarie più temibili per i nerazzurri in questa corsa europea?

«Innanzitutto meglio concentrarsi sul Rapid. Fondamentale non fare errori e superare il turno Comunque, rispetto al passato, l'Europa League è diventata decisamente più qualitativa. Quest'anno, oltre alle italiane, ci sono l'Arsenal, il Chelsea e vediamo cosa fa il Siviglia che è una squadra spagnola, difficile da battere e con una storia importante in questa conpetizione».

Cosa manca a quest'Inter per fare il salto di qualità?

«Quando hai troppi alti e bassi non va mai bene, lo so per esperienza. L'Inter deve trovare la continuità, non è facile ma è quella la via per crescere».

Il problema è la Juve inarrivabile?

«Credo che il gap con la Juventus, il prossimo anno, si assottiglierà. Ne sono convinto. L'Inter ha già una buona squadra e il prossimo anno farà ancora meglio. Il Napoli può crescere ancora, così come il Milan che ha un bel gruppo di giovani. Ci sono poi Lazio e Roma che non vanno mai dimenticate».

Ultima battuta su Spalletti. Che idea hai del tecnico nerazzurro?

«Ottimo allenatore, sta cercando di tirare fuori il massimo da tutti, anche se non è così semplice. Ci sono tanti fattori che influiscono, devi fare i conti con tante incognite. Di lui mi fido».

