STAGIONE AL VIA

Circa 900 chilometri di piste, 310 impianti, 27 stazioni sciistiche. E ancora, 2700 maestri di che operano in oltre 67 scuole nelle province di Sondrio, Brescia, Bergamo, Lecco, Como e Varese. Sono i numeri della la nuova stagione sciistica lombarda, presentata ieri mattina in Regione. «La stagione parte sotto i migliori auspici» ha sottolineato il governatore Fontana, perché la prima neve ha già imbiancato tutte le montagne lombarde.

Tra le novità della stagione è stata lanciata la app per smartphone Sporty, che descrive gli impianti, gli eventi e il meteo. E dal 7 dicembre tornano anche i treni della neve di Trenord, con un biglietto a prezzo speciale che comprende il viaggio di andata e ritorno per i comprensori di Aprica, Valmalenco, Montecampione e Pontedilegno-Tonale, il servizio di bus-navetta dalla stazioni alle piste e un voucher per ritirare lo skipass.

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

