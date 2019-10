Stadio, parola ai cittadini sul web

Simona Romanò

Il futuro del leggendario Meazza passa anche dal web. E la parola va a milanesi e tifosi. Al via, da ieri, il sondaggio on line su www.nuovostadiomilano.com, per permettere a tutti i cittadini di dire la loro opinione sul destino di San Siro che, nelle intenzioni dei club Milan e Inter, sarà demolito per far posto a un nuovo impianto futuristico (dietro all'attuale). «Il sondaggio si inserisce nel percorso di confronto avviato con la città, con le famiglie e con i tifosi sui progetti in campo», spiegano i vertici nerazzurri e rossoneri.

DUE PROGETTI

Due i progetti rimasti in campo: il parallelepipedo che ricorda la sagoma del Duomo dello studio di architetti americani Populous (il favorito) e i due anelli sfasati degli archistar italo americani di Manica-Cmr. Oltre all'impianto, i club mirano a una «rigenerazione del quartiere, trasformato in distretto multifunzionale dedicato a sport, verde, intrattenimento e shopping». Proprio per illustrare il piano, stasera, i vertici delle squadre incontrano i residenti della zona al Municipio 7. Per Inter e Milan, però, la strada per raggiungere l'obiettivo è tutta in salita.

CONSIGLIO COMUNALE

No all'abbattimento del vecchio San Siro. È il sentimento bipartisan che anima i consiglieri. Le opposizioni e un'ala del Pd chiedono un parere da parte di un ente terzo (super partes) che chiarisca tempi e costi di una riqualificazione del Meazza. Perché non sono convinti della perizia presentata dalle squadre, secondo cui una ristrutturazione sarebbe onerosa, porterebbe a uno stop del gioco di 4 anni e il risultato non sarebbe all'altezza. Altro nodo sono le volumetrie: entrambi i progetti in campo (Populous e Manica-Cmr ) prevedono di raddoppiare gli spazi finora concessi. Il dibattito in aula comunque slitta a fine mese.

LA SOVRINTENDENZA

«San Siro ha valore architettonico», dichiara la responsabile dei Beni culturali, Antonella Ranaldi. È il valore artistico del secondo anello che fa la differenza, ancor più del primo originario del 1926. Si potrebbe parlare di un vincolo storico-relazionale.

COSTI E TEMPI

Un investimento di 1,2 miliardi a carico dei club. Che assicurano di ultimare il nuovo impianto per il 2026, in tempo per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali.

Martedì 8 Ottobre 2019

