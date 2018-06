Squalifica sospesa Guerrero potrà disputare Il Mondiale russo

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO «Non ci sono sogni impossibili. Quando i peruviani si uniscono tutto è possibile», ha detto Paolo Guerrero. E tutto un Paese ha esultato: il capitano ed attaccante simbolo del Perù (87 presenze e 33 reti in carriera in Nazionale) potrà giocare i Mondiali. Una corte federale svizzera ha concesso una sospensiva «superprovvisoria» della squalifica di 14 mesi per doping comminatagli dal Tas di Losanna. Guerrero, 34 anni ora al Flamengo ma ex di Bayern e Amburgo, era stato trovato positivo ad un metabolita della cocaina dopo Argentina-Perù 0-0 del 6 ottobre scorso. Guerrero finirà di scontare la squalifica dopo i Mondiali, cui il Perù è tornato a qualificarsi dopo Spagna 82 vinti dall'Italia: nel girone di Vigo finì 1-1 con gli azzurri, che però in Russia non ci saranno....(M.Sar.)