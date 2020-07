Spuntano i 25mila camici

Greta Posca

Tecnicamente fondi di magazzino. La storia: erano stati donati. Anzi, no. Forse venduti. No in vendita, a 9 euro, ma senza compratori ancora. Alla fine i camici ci sono. Sono lì, tutti e 25mila i pezzi che mancavano alla partita dei 75mila confezionati da Dama spa per la Regione.

I CAMICI RITROVATI Li ha trovati martedì notte la Guardia di Finanza e li ha sequestrati portandoli via in 300 scatoloni all'azienda di cui è amministratore delegato Andrea Dini, cognato del presidente lombardo Attilio Fontana, entrambi tra gli indagati dalla Procura per frode in pubblica fornitura da mezzo milione di euro. I camici, ora custoditi come corpo del reato in un magazzino, costituiscono il lotto non consegnato della fornitura ad Aria, la centrale acquisti della Regione, di 75 mila pezzi che l'azienda ha trasformato in corso d'opera in donazione per rimediare al pasticcio venuto a galla per via del conflitto di interessi. La Finanza ha sequestrato anche registri contabili, corrispondenza e il telefonino di Dini. Ad accertamenti conclusi i magistrati sono disposti a dare il nulla osta per il dissequestro.

I CONTI ESTERI I camici sono un altro tassello nella vicenda che vede in parallelo la Procura accendere un faro sul conto all'estero da 5,3 milioni di euro di Fontana, con la Finanza che sta facendo approfondimenti sul mandato fiduciario e sulla voluntary disclusure operata dal governatore prima alle Bahamas e poi in Svizzera.

Intanto, si controlla il pagamento al cognato di 250mila euro che Fontana avrebbe voluto fare come risarcimento per la mancata vendita dei camici. Il governatore avrebbe «provato a nascondere l'origine svizzera dei fondi al cognato». Lo ha scritto la newsletter del Domani, giornale che uscirà in autunno, citando il documento dell'autorità antiriciclaggio di Bankitalia, e sostenendo che il governatore avrebbe effettuato particolari operazioni bancarie a questo scopo. «Bisogna smettere di attribuire a Fontana condotte che si fanno passare con il sapore dell'illegalità. Sono falsità. Lui non sa nulla di queste tecniche bancarie», ha dichiarato Jacopo Pensa, legale del presidente.

