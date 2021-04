Spunta Meret, l'anti Donnarumma

Luca Uccello

Ibrahimovic rinnova, Donnarumma no. Mino Raiola non si muove dalla sua richiesta di 12 milioni di euro netti a stagione. Cifra monstre per il calcio italiano di oggi, cifra che l'agente di Gigio è sicuro di strappare a qualche altro grande club europeo. Gli otto milioni di euro del Milan per Gigio non cambiano, resteranno gli stessi fino alla fine di questo campionato. Poi si vedrà. Di sicuro Paolo Maldini e Frederik Mascara non si faranno trovare impreparati. Non mancano i nomi alternativi e nemmeno gli osservati speciali. Uno di questi era a San Siro pochi giorni fa, ma Emil Audero non può essere il primo della lista. Il portiere che più piace alla dirigenza rossonera è invece Alex Meret. Un numero uno che ricorda proprio Gigio Donnarumma. Il portiere del Napoli (appena 13 presenze in questo campionato) non è ancora riuscito a conquistare Gattuso. L'alternanza con Ospina non l'ha aiutato come qualche infortunio in passato. Non è ufficialmente sul mercato ma davanti a 30 milioni di euro Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere anche di farlo partire.

L'altro nome forte è quello di Mike Maignan del Lille. Grande prestanza fisica (è alto 191 cm), grandi qualità tra i pali e ora anche nel giro della Nazionale di Deschamps. Ha 25 anni e il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e con il club transalpino, grazie Rafael Leao, ci sono dei buoni rapporti. Il Milan potrebbe portarlo in rossonero con poco meno di 20 milioni di euro. Tornando in Italia sono nel mirino anche Pierluigi Gollini (Atalanta), e Juan Musso (Udinese), anche se l'argentino è il prescelto per difendere la porta della Roma, la prossima stagione. Poi c'è l'ipotesi Dominik Livakovic della Dinamo Zagabria; ha 26 anni, è alto 188 centimetri d'altezza e come Maignan è nel giro della Nazionale maggiore. La sua valutazione è di 15 milioni di euro. Insomma, le alternative non mancano.

