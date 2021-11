Spunta l'ipotesi di un risarcimento a una delle due ragazze ritenute vittime di Alberto Genovese, imprenditore del web imputato con l'accusa di aver violentato, dopo averle rese incoscienti con un mix di droghe, due modelle: una, 18 anni, durante una festa organizzata il 10 ottobre dell'anno scorso nel suo attico con vista sul Duomo e l'altra, 23 anni, sua ospite in una villa di lusso a Ibiza nel luglio precedente.

Davanti al gup Chiara Valori, con la costituzione di parte civile sia delle due giovani sia dell'associazione D.i.Re-Donne in Rete contro la violenza, si è aperta, ieri, l'udienza preliminare aggiornata al 28 gennaio. Il lungo rinvio si è reso necessario dopo che i difensori di Genovese, Luigi Isolabella e Davide Ferrari, hanno chiesto del tempo per valutare in particolare la proposta risarcitoria di circa un milione e mezzo di euro, da quanto è trapelato, avanzata dalla 18enne, tramite il suo legale, per le terribili sofferenze causate da quella tragica nottata.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA