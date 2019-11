Spray urticante nei bagni di scuola 35 intossicati, tre in ospedale

Ancora spray al peperoncino a scuola, ancora una mattinata di malori sui banchi e paura. L'ennesimo episodio si è consumato ieri mattina alla media Gemelli di via Pescarenico.

L'allarme all'Areu è scattato alle 1,38, quando parecchi studenti hanno avvertito bruciore alla gola e agli occhi. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare la scuola, mentre i soccorritori del 118 hanno visitato sul posto 35 ragazzini. Per tre di loro è stato necessario il trasporto ospedale in: una ragazzina di 13 anni con problemi di asma è stata portata in codice giallo al San Paolo, mentre una bambina di 11 e uno di 13 sono finiti in codice verde alla clinica De Marchi. I carabinieri avrebbero già individuato i responsabili: due 11enni che hanno azionato lo spray in bagno. «Una bravata», si sono giustificati.

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

