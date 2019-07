Spray urticante contro l'autista

Salvatore Garzillo

Ancora un'aggressione a bordo dei mezzi dell'Atm. Stavolta è toccato a un autista di 56 anni, centrato da una nuvola di spray al peperoncino spruzzato da un passeggero salito sul bus 79 alla fermata Gratosoglio attorno alle 19.30 di domenica. L'autobus era in via della Chiesa Rossa, il conducente ha raccontato alla polizia di aver fatto salire un sudamericano che ha subito iniziato a inveire contro di lui per motivi non meglio precisati. Nel dubbio, il 56enne ha chiuso la porta di sicurezza della propria cabina per evitare di essere assalito dall'esagitato. Non è bastato, il passeggero ha preso dalla tasca una bomboletta di spray al peperoncino e lo ha spruzzato dall'alto, riempiendo l'angusto spazio di guida della sostanza urticante vaporizzata. A quel punto, dopo aver lanciato qualche altra offesa, è sceso alla stessa fermata sparendo nel nulla.

Sul mezzo della linea 79 in quel momento c'erano poche persone che comunque non sono state raggiunte dallo spray. Per questo motivo il conducente ha preferito continuare la corsa, forse perché era anche convinto che sarebbe bastato arieggiare la cabina col finestrino aperto.

E invece dopo circa quattro chilometri, all'incrocio tra viale Bligny e piazzale di Porta Lodovica, ha dovuto fermare la corsa e chiamare il 112. «Bruciore agli occhi e alla gola» sono i sintomi descritti ai paramedici che lo hanno accompagnato al Policlinico per una intossicazione non preoccupante. Non sono nuovi gli assalti sui mezzi pubblici e agli autisti.

A febbraio era toccato a un autista di 50 anni che finito in ospedale per due pugni sferrati da un automobilista con cui aveva discusso per motivi di viabilità. L'uomo, che era passeggero di una Opel Corsa guidata da una donna, dopo l'alterco scoppiato all'incrocio tra via Virgilio e via Palatucci ha seguito l'autobus fino al capolinea in viale Famagosta e qui ha colpito il 50enne. Botte anche a un collega della linea 53, che la notte del 9 maggio è stato trasportato al San Raffaele con una lesione alla rachide cervicale rimediata nell'aggressione di un sudamericano che ha prima rotto i vetri laterali del mezzo con una catena, e poi si è scagliato contro il conducente. L'ultimo episodio il 14 giugno in piazza Angilberto, quando un autista del bus 95 ha preso un pugno in faccia da un cileno di 39 anni ubriaco.

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA