Spray in classe, 23 intossicati

Uno scherzo tra amici o forse il desiderio di testare quello spray al peperoncino comprato per difendersi dalle aggressioni. È bastato uno spruzzo e la classe si è riempita di una nuvola di oleoresin capsicum, la sostanza che sfrutta il principio attivo della capsaicina.

LA DINAMICA In quel momento nell'aula dell'istituto superiore Suore della Riparazione di via Padre Salerio, zona Lampugnano, c'erano quasi 30 studenti di 14 anni: ben 23 hanno avuto bisogno dell'intervento dei paramedici del 118 per una lieve intossicazione. Nessuno di loro ha riportato conseguenze serie, si è trattato per lo più di ostruzione alle vie respiratorie e colpi di tosse. Vi è stata maggior attenzione per una ragazza che soffre di asma, ma anche per lei non ci sono stati problemi gravi.

A scuola sono arrivate diverse auto mediche. I pazienti erano nove maschi e 14 femmine, tra loro ci sarebbe anche il proprietario della bomboletta, che non è stata ritrovata dagli investigatori. In ogni caso la vicenda è trattata come un incidente: i ragazzi hanno spiegato che non è stato un gesto consapevole, chi ha spruzzato il gas non pensava che avrebbe scatenato il panico.

I PRECEDENTI Lo stesso copione si ripete ogni volta che qualcuno usa lo spray a scuola. Era già accaduto nel maggio 2018 alla terza media dell'istituto comprensivo Ilaria Alpi di via San Colombano, dove 19 ragazzi di 13 anni sono stati investiti dalla sostanza urticante e 6 di loro hanno avuto bisogno delle cure dei medici. Nel novembre era stata svuotata una bomboletta in una classe dell'istituto tecnico Severi-Correnti di via Alcuino, in zona CityLife, dove 6 ragazzine avevano accusato disturbi respiratori e 3 erano state accompagnate in ospedale. Scena simile il 4 dicembre alla Nuova accademia di belle arti di via Darwin: 8 studenti lievemente intossicati. Ad aprile, invece, è toccato alla Pareto di via Litta Modignani. L'unica ad avere problemi era stata una professoressa di 41 anni finita nella nuvola di spray spruzzata poco prima in corridoio.

