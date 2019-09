Spray all'Hollywood, due indiziati

Ci sono due indiziati per la notte di panico alla discoteca Hollywood di corso Como, causata a uno spray urticante spruzzato in pista. I carabinieri sono al lavoro sulle immagini delle telecamere dei circuiti di videosorveglianza interni del locale e di alcune telecamere della zona. La pista seguita dai militari porta a due persone che più testimoni hanno additato come i responsabili, viste poi allontanatesi in tutta fretta, ma su esse vi sarebbe una certa confusione: alcuni li hanno indicati come giovani dell'Est Europa, altri come africani. È stato accertato, invece, che nel locale c'era appena stata una lite che ha coinvolto anche un marocchino di 18 anni, rimasto ferito, anche se al momento non è chiaro se la rissa sia stata l'antefatto di quanto accaduto dopo. Meno probabile, invece, che lo spray irritante sia stato spruzzato per rapina: qualche catenina è stata strappata, ma probabilmente più a causa del parapiglia che per furto.

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

