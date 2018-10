Spray al pepe in stazione, 10 intossicati

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Momenti di tensione ieri pomeriggio nella stazione di Monza. I vigili del fuoco e i paramedici del 118- arrivati anche da Milano - sono intervenuti in forze nel sottopassaggio pedonale che collega i due lati dello scalo ferroviario a causa di un odore acre che ha causato accessi di tosse e lacrimazione agli occhi di una decina di persone.I vigili del fuoco stanno cercando di capire l'origine dell'odore, ma la prima ipotesi è che qualcuno abbia svuotato nel sottopasso uno spray urticante, anche se non sono stata trovate bombolette nei pressi. Alcuni pendolari, soprattutto quelli che transitavano sulle scale dei binari 5 e 6, hanno accusato bruciore agli occhi e difficoltà di respirazione. Per nessuno di loro è stato però necessario il trasporto in ospedale. L'intervento dei soccorritori ha causato alcuni ritardi ai convogli che transitavano nella stazione.