Spray al pepe in sala paura allo show di Lauro

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Spray urticante spruzzato al concerto di Achille Lauro, il trapper romano che mercoledì sera si è esibito all'Alcatraz. Alle 22,45, dopo mezz'ora di musica, il fuoriprogramma: un ragazzo di 20 anni è stato rapinato da tre nordafricani che gli hanno strappato la collanina d'oro. Due si sono dileguati subito, il terzo è stato bloccato dagli amici della vittima che si sono fatti restituire il ciondolo. Per fuggire prima dell'arrivo della security, il rapinatore ha estratto dalla tasca lo spray al peperoncino e lo ha spruzzato in faccia al ragazzo vittima del furto. Il diversivo gli ha consentito di sparire tra la folla, mentre il ventenne è stato accompagnato dagli amici fuori dal locale di via Valtellina per prendere aria. È stato trasportato in ospedale per precauzione ma è stato dimesso poco dopo.L'azione si è svolta nella parte posteriore della sala, non lontano dalle uscite di emergenza. Questo ha consentito alle persone coinvolte - e ad alcune decine di spettatori che si sono spaventati - di allontanarsi senza problemi. Il concerto non si è mai interrotto: Achille Lauro ha proseguito la sua performance anche durante l'intervento della polizia. (S.Gar.)riproduzione riservata ®