Sport district per salvare S. Siro

Giovanni Migone

Il salvataggio di San Siro passa per lo Sport District. Per la precisione, per una delle due proposte firmate da Populous e Manica-Cmr, i due studi di architettura in lizza per la realizzazione del nuovo stadio che Inter e Milan avrebbero voluto costruire abbattendo totalmente il Meazza. Invece ieri qualcosa è cambiato.

Il Comune mette infatti a segno un punto nella partita con i club, ottenendo la revisione dei progetti in modo che si recepisca la richiesta di salvare il San Siro, o almeno una sua parte. La istanza era già stata recapitata alle squadre un mese fa quando le trattative sembravano aver preso una piega negativa. Ora è stata accolta da Inter e Milan, che ieri mattina hanno presentato le due nuove opzioni. I progetti ora propongono di salvare una parte del Meazza (quale e quanto è tutto da stabilire) e di creare uno Sport District, appunto. Ovvero una cittadella per l'attività sportiva non professionistica gratuita e aperta a tutti, oltre a aree per l'intrattenimento. Si ipotizza, al posto della Scala del calcio, campi da calcetto, da basket, da beach volley o una pista da atletica. Abbandonata dunque l'opzione di mantenere due stadi vicini per discipline professionistiche, bollata dal presidente rossonero Paolo Scaroni come «un'idea bella, ma forse stupida», ora San Siro apre allo sport amatoriale, mantenendo l'iconicità del Meazza. O almeno una sua parte. Il salvataggio del vecchio impianto non scioglie però i nodi che ancora rendono la matassa ingarbugliata. Anzi, forse rischia di complicarla: con le nuove proposte, infatti, per i due club i costi aumenterebbero sensibilmente, mentre sulle volumetrie Inter e Milan sono fermi nella loro richiesta di maggiori libertà di edificare rispetto ai parametri del Piano del territorio. Non ultima, l'incognita di una trattativa tra il fondo Elliott e Bernard Arnault per la proprietà del Milan, tutt'altro che insignificante. Un nuovo incontro tra Comune e le due squadre arriverà in tempi brevi, forse già la prossima settimana.

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 05:01

