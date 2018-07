Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Spiritualità e bellezza, arte e paesaggio. C'è tutto questo al Sacro Monte di Varese, dal Medioevo meta di pellegrinaggi, oggi gioiello incastonato in una dimensione senza tempo. Sulla sua cima, alla Terrazza del Mosè che abbraccia il paesaggio, va in scena la nona edizione del festival teatrale Tra Sacro e Sacromonte, quest'anno dedicato alla poesia (da oggi al 26 luglio). «Dopo otto anni di grande prosa, ho deciso che era il momento di osare di più: la poesia spiega Andrea Chiodi, direttore artistico del festival È un viaggio meraviglioso, è la scoperta di immagini e suoni, è forse la forma più sintetica della scrittura».Ecco dunque quattro appuntamenti con star della scena, pronte a mettersi in gioco con letture poetiche. Ad aprire oggi Gabriele Lavia (foto) al cospetto di Giacomo Leopardi per una vibrante esplorazione dei suo Canti, L'infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante per l'Asia, Il passero solitario.E se Laura Marinoni affronta la parola incandescente di Testori in Passio, Corcifissione (il 12); Federica Fracassi si immerge nei riverberi e nei sussulti dell'opera di Ada Negri (il 19), mentre Massimo Popolizio invita a un viaggio che parte da Michelangelo per arrivare a De André, passando per Montale, Alda Merini, Dino Campana, Mario Luzi (il 26). Da segnalare anche gli incontri con i poeti Davide Rondoni (il 10) e Roberto Mussapi (il 24). Con Karakorum Teatro, invece, ci si mette in cammino salendo vero la cima del Monte ripercorrendone la storia (8, 12 e 22).Sacro Monte di Varese, dal 5 al 26 luglio. www.trasacroesacromonte.it. (O.Bat.)