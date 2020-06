Spirit de Milan è pronto a fare festa. Il locale della Bovisa domani compie cinque anni e vuole festeggiare degnamente il suo compleanno. La rincorsa ai festeggiamenti per il locale che coniuga cibo, musica dal vivo con un debole per lo swing e la milanesità e cabaret, incomincia oggi con due eccellenze jazz: Laura Fedele e Marco Brioschi, che sul palco dello Spirit giocheranno sulle note dei più grandi standard americani e non solo. Domani per spegnere cinque candeline festeggia con la serata Rebelott, che in dialetto significa caos, confusione. Parole d'ordine condivisione, cibo e musica: sarà una cadregata (sempre nel rispetto delle norme di sicurezza), un momento per ricordare i momenti più belli passati nella cattedrale dello swing e della milanesità. Saranno presenti le band storiche che nel corso di questi cinque anni hanno tenuto compagnia ai frequentatori del locale, a partire dai Ciaparatt (foto).

Venerdì serata Bandiera Gialla in versione solo da ascolto e sabatao, sempre solo ascolto, la Holy swing nigh, con la direzione artistica di Mauro Porro.

Via Bovisasca 57, prenotazioni cena: spiritdemilan.it o con sms 366 7215569. Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

