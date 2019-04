Massimiliano Leva

Accoppiata inedita, quella stasera allo Spirit De Milan. Tipo: da una parte un animo rocker come Omar Pedrini, dall'altra un cantastorie come Giulio Casale. Ad accomunarli il fatto di essere stati a capo di band che hanno fatto la storia dell'alternative rock italiano anni 80 e 90: rispettivamente Timora per Pedrini e gli Estra per Casale. Esuberante il primo, quasi schivo il secondo. Il tutto rivivrà stasera, in questo appuntamento che rientra nel ciclo Rock Files Live! curato dal giornalista Ezio Guaitamacchi. Fianco a fianco, Pedrini e Casale racconteranno la loro carriera, la loro musica, le loro radici musicali, alternando le parole e il racconto a brani musicali suonati in unplugged, solo chitarra e voce. Un modo per aggiungere alle parole la loro idea di musica. Appuntamento interessante, anche per lo spirito dei protagonisti.

