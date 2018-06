Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SPINEX PAOLO PINIDany e Ferdy sono due estrosi spin doctor specializzati in comunicazione politica. Tra loro non corre buon sangue, anzi sono in feroce competizione ma, conoscendo molto bene le leggi del mercato, sanno quando è il caso di allearsi per non restare tagliati fuori. Dopo aver contribuito alla rapida ascesa di un nuovo movimento chiamato La Svolta, si trovano ad affrontare e possibilmente risolvere un problema: pochi mesi dopo essere stato eletto sindaco, il leader del movimento finisce in galera per una brutta faccenda di corruzione. Toccherà a loro trasformare la narrazione di un fallimento in una formidabile arma di autopromozione. Drammaturgo con il dono di una tagliente ironia, Renato Gabrielli firma Spin domani all'Ex Pini, esilarante quanto feroce satira sull'ossessione contemporanea per lo storytelling. Con Massimiliano Speziani (foto) ed Emiliano Masala. Il 23 giugno.(O.Bat.)Via Ippocrate, 45Ore 21.45 - 13 euro