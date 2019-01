Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Spettacolo, docufilm, mostra. Un mini festival per raccontare i 30 anni della Compagnia della Fortezza. Nata come di laboratorio dentro al carcere di Volterra nel 1988, diretta con passione e coraggio visionario da Armando Punzo ( nella foto), la Compagnia ha scelto Milano e il Teatro Menotti per dieci giorni di celebrazioni e di storia, da oggi al 10 febbraio. Il clou sarà Beatitudini, il nuovo spettacolo ispirato da Borges, scritto e diretto da Armando Punzo con musiche originali di Andrea Salvadori (dall'8 al 10 febbraio). «Beatitudine è un luogo dell'anima», spiega il regista. «Con gli attori abbiamo letto tutto lo scrittore argentino e abbiamo condensato nel testo i suoi personaggi. Borges è uno scrittore che provoca una crisi della nostra identica granitica, facendoci pensare che oltre a questa realtà ci sia altro, una zona diversa, un'altra possibilità di vita e di essere, che noi abbiamo indagato».E poi gli altri appuntamenti. Da oggi nel foyer le foto di Stefano Vaja Trent'anni di Fortezza; la lectio magistralis e il docufilm al FilmTvLab; il workshop intensivo con partecipazione gratuita. Buon compleanno, Fortezza.Info teatromenotti.org. (P.Pas.)