Spettacoli, fantasia e divertimento per bambini e genitori. È l'Isola che non c'è, che domani ritorna alla Fondazione Feltrinelli per una giornata all'insegna della lettura e della creatività. E come qualsiasi avventura che si rispetti anche L'isola che non c'è riserva tante sorprese. Tutte da scoprire. Si parte con il laboratorio dedicato alla costruzione di una città fatta di parole, seguendo gli indizi che il topino Geo ha lasciato nella soffitta di Edo e Lucia. A seguire, si progetta il giardino della fantasia con un'infinità di animali. Quindi, le letture ad alta voce con la cantastorie che coinvolge i giovani ascoltatori. Poi, salto dopo salto si imparano esperienze di vita diverse dalla propria, perché anche i più piccoli conoscono il valore dell'inclusione. E ancora: il workshop sulla cura degli animali dove i bimbi sono invitati a portare il proprio peluche da guarire. Perché tutti possono essere dei bravi veterinari, ma serve pazienza e amore. Si prosegue con la contastorie e il gran finale è a base di clown, magia comica e giocoleria acrobatica con lo spettacolo dei Paccottiglia Deluxe.

Il 18 gennaio. Viale Pasubio 5, dalle 10 alle 18. Ingresso da 6 euro, gratuito fino a 2 anni. Info e programma. www.fondazionefeltrinelli/isola.

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

