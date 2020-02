Spesso ci si ritrova così tanto nelle pagine di un libro, a tal punto che lo si adatta a sé, come un abito di sartoria. Così ha fatto Annagaia Marchioro con Biografia della Fame di Amélie Nothomb: da abile monologhista, lo ha trasformato in titolo di culto che va sotto il titolo di Fame mia di ritorno a Milano, al Teatro Libero, da questa sera . Golosità, sensi di colpa, disturbi alimentari, un tocco di dramma ma tanta salvifica ironia: è questa la ricetta dell'attrice di origini veneziane, regia di Serena Sinigaglia. «Mangi e smetti di mangiare - spiega la protagonista, già premio L'Alba che verrà 2016 per questo spettacolo - perché non accetti il compromesso e brami l'assoluto. Il momento grave è quando il cibo diventa tuo nemico, soprattutto a livello sociale. Il vero nemico dovrebbe invece essere il fast-food in solitudine. Nel racconto ci sono io, la Nothomb e tanti altri infiniti nomi. La fame ci accomuna tutti, è un sentimento universale e, ovviamente, non ha a che fare con il solo cibo».

Dal 6 al 9 febbraio. Teatro Libero. Via Savona, 10. Orari diversi. Biglietto 18 euro. (F.Gat.)

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA