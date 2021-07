Spesa al supermercato con carte rubate: 2 arresti

Facevano la spesa al supermercato ma a pagare non erano loro, bensì i malcapitati cui avevano rubato la carta di credito. Ieri a Sesto San Giovanni sono stati arrestati una cittadina italiana di 20 anni e un 34enne di origini algerine mentre intorno alle 12.30 in un supermercato hanno tentato di pagare servendosi di due carte di credito rubate. Una volta arrivati alla cassa dell'esercizio di via Fratelli Picardi, la cassiera si è accorta delle intenzioni dei due, avvertendo subito i vigilanti del supermercato e richiedendo l'aiuto dei carabinieri. È emerso che entrambe le carte erano state rubate a Milano subito dopo i festeggiamenti per gli Europei. Durante le perquisizioni, inoltre, i ladri sono stati trovati in possesso di tre cellulari e di un coltello a serramanico che la ragazza nascondeva nella tasca dei pantaloni. Dopo una breve colluttazione i due sono stati arrestati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:01

