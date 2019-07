Spari sulla movida, catturato il pistolero

Giammarco Oberto

Si era rifugiato in Liguria, a Varazze, il Tex Willer di corso Como. I carabinieri lo stavano cercando dalla notte del 9 giugno, quando aveva risolto una rissa scoppiata con altri balordi nella via della movida sparando all'impazzata tra la folla.

La tenacia dei carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Duomo e delle stazioni di Greco e Moscova è stata ripagata: i militari hanno messo le manette ai polsi di Christian Braidich, 37 anni, origini nomadi e una lunghissima carriera criminale. È uno dei ras delle Case bianche di viale Sarca, dove il suo nome è temuto e rispettato e dove gode - dicono i carabinieri - di protezione. Un feudo che però ha dovuto abbandonare, sapendo che il cerchio delle indagini sulla sparatoria di corso Como si stava chiudendo intorno a lui. Da qui la decisione di fuggire a Varazze. Ma gli uomini del capitano Matteo Matteo Martellucci non hanno mollato la pista. Già poche ore dopo la sparatoria avevano recuperato la pistola - una calibro 38 - nascosta sotto il tappetino di un'auto parcheggiata davanti alle Case bianche. E nei giorni seguenti hanno sequestrato la motocicletta con cui quella sera il pistolero è piombato tra i tavolini sparando all'impazzata. Erano le quattro del mattino, ma la via era ancora molto affollata. Solo per caso non ci sono stati feriti.

Domenica scorsa i carabinieri hanno circondato la casa di Varazze e fatto irruzione. Braidich si è lasciato arrestare senza opporre resistenza. Con lui c'era anche un sorvegliato speciale, che è stato a sua volta arrestato.

