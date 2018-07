Spari al campo rom, un gambizzato

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloUn 30enne ferito con due colpi di pistola sparati a distanza ravvicinata alla gamba destra durante una lite nel campo nomadi di via Chiesa Rossa. Un regolamento di conti? Un agguato? Secondo gli abitanti è stato «un semplice dispetto».Ridimensionano l'episodio sperando che si poggi un velo di polvere e indifferenza su quanto avvenuto ieri mattina nell'area delimitata dal cancello. Se non fosse stato per la chiamata dei vicini alla polizia non avremmo mai saputo di questa storia. Quando gli agenti e i paramedici del 118 sono arrivati al campo, il ferito era già stato caricato su un'auto, pronto per raggiungere l'ospedale, e probabilmente non il più vicino. La regola è tenere lontane le divise e confondere le acque. Stavolta non hanno fatto in tempo, il ferito è stato costretto a salire sull'ambulanza e a rispondere alle domande degli agenti della squadra mobile. In realtà ha dovuto solo ascoltarle perché di risposte non ne ha data nessuna, si è chiuso nel silenzio sorvolando su motivi, dinamica e autore dello sparo. Deni D., il 30enne con due colpi nella gamba, appartiene a una delle famiglie più importanti del campo, molto nota alle forze dell'ordine per una lunga serie di episodi criminali che li hanno interessati in questi anni. Difficile, dunque, individuare il movente dell'aggressione. Le condizioni del 30enne sono buone: ha ricevuto una prognosi di soli dieci giorni.«Sala dichiara che bisogna chiudere i campi, anche quelli regolari, però per due anni e mezzo non ha fatto niente - commenta l'assessore regionale Riccardo De Corato - ma quando qualcuno propone di censirli, afferma che non è una priorità. Qual è la priorità allora?».riproduzione riservata ®