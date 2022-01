Spari a San Siro, gambizzato egiziano: la pista della droga

Resa dei conti a colpi di pistola, sabato sera in piazza Monte Falterona, zona San Siro: un 26enne di origine egiziana è stato gambizzato con un colpo di pistola. L'agguato è avvenuto alle 20,30: secondo la ricostruzione della polizia, l'aggressore ha avvicinato il bersaglio ed ha esploso più colpi, uno solo dei quali però è andato a segno. Il giovane, colpito alla coscia, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo dove è ricoverato non in pericolo di vita. Secondo gli investigatori, l'agguato sarebbe maturato in un contesto di spaccio di droga.

E sono giovani egiziani - entrambi di 20 anni - anche i due feriti a coltellate davabti a un bar durante una lite con un altro gruppo. L'aggressione è avvenuta poco prima delle 23 in viale Monte Ceneri all'altezza di viale Certosa. Secondo il loro racconto, le due vittime sono state accerchiate da dieci uomini di origine nordafricana e poi colpite con un'arma da taglio, una all'addome e l'altra al torace. Sono stati ricoverati in codice giallo al pronto soccorso degli ospedali Niguarda e San Raffaele.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

