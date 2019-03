Spalletti ordina: «Voglio vedere la vera Inter»

Alessio Agnelli

MILANO - «Siamo qui perché crediamo nelle nostre potenzialità. All'Eintracht dobbiamo dire: vi facciamo vedere chi siamo». A muso duro, facendo tabula rasa del ko di Cagliari e di ogni turbativa extra-campo e concentrandosi solo sull'11 di Adolf Hütter, miglior attacco dell'Europa League (23 gol segnati, tra fase a girone e sedicesimi), da tenere a bada nell'ottavo d'andata di oggi a Francoforte.

Per Luciano Spalletti è questa la ricetta giusta per gettare il cuore oltre l'ostacolo contro l'Eintracht: «La nostra forza e mentalità - ha proseguito il nocchiero toscano alla vigilia -, perché è una di quelle serate che bisogna saper vivere, dato che la vita va forte e noi dobbiamo affrontarla in questo modo. Dobbiamo cercare di vincere, andando più forte degli avversari, magari riuscendo ad esibire la nostre qualità. Quello che ti devasta è credere di non essere all'altezza, ma noi non lo facciamo. Anzi siamo pronti al confronto. E questo ti fa sentire squadra e ti dà personalità».

Gli spauracchi saranno i bomber Haller e Jovic, pane duro per i denti di Miranda (in vantaggio su De Vrij) e Skriniar. Ma l'Eintracht è da temere «nel suo complesso - ha sottolineato Spalletti-. Loro forzano la gara, fanno la partita. In qualche caso anche in maniera scomposta, ma ti vengono addosso forte: la mettono sul ritmo, sulla corsa e sul contrasto. Quando sono pressati la buttano sulle punte, forti della loro stazza: tipicamente tedeschi per la forza che esibiscono. Ma noi abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela: mi aspetto una prova super». E a dispetto di assenze, più o meno, giustificate. Al separato in casa Icardi, si è aggiunto infatti Radja Nainggolan, infortunato al gemello mediale della gamba sinistra e ai box per 2-3 settimane.

«Ovviamente è sempre un dispiacere perdere un giocatore soprattutto per infortunio. Disgelo con Icardi? Stavo leggendo la notizia - ha concluso Spalletti -, ma in quel momento stavo preparando la gara, che ha tutti i miei pensieri. Dalla squadra voglio una risposta dopo Cagliari».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA